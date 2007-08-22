Dernières actus
Publié le Vendredi 30 janvier 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Park Ranger Simulator sort le 19 février
Promenons-nous dans les boisLe jeu Park Ranger Simulator sortira 19 février. Il sera disponible sur PC et PS5. Attention, il ne faut pas le confondre avec le jeu Ranger’s Path: National Park Simulator qui, lui, sortira le 10 mars.
Dans les deux cas, vous êtes affublé d'un chapeau débile (si, si) mais utile (si, si) et votre but va être de vous occuper du parc national du Faremont, en protégeant les animaux, la Nature et, si possible, les touristes, même si parfois on aimerait bien qu'ils se fassent bouffer par un ours.
Vous êtes un garde forestier et aller gérer l'ouverture de sentiers, les réparations d'infrastructures, éteindre les incendies, abattre des arbres, gérer les populations animales...
50 missions vous attendent dans le jeu. Un système économique permet d'acheter de nouveaux véhicules, de nouveaux outils, de nouvelles armes et de nouveaux équipements. Le jeu sera jouable en solo ou en coop.
