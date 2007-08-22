Dernières actus
Damon and Baby, le nouveau jeu s...
WheelMates, un jeu de petites vo...
Lanesplit, un jeu de courses de ...
Warhammer 40,000: Dawn of War IV...
Publié le Vendredi 30 janvier 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Signal Station, un thriller en 1984
Sex Crime ?Vous êtes un opérateur d'une station d'écoute en 1984. Lorsque vous captez un bruit venu des étoiles, le monde s'affole. Un bruit régulier, structuré, inexpliqué. Alors que vous tentez de déchiffrer ce signal, le gouvernement met son nez dedans. Les gouvernements étrangers veulent y avoir accès. Les scientifiques veulent découvrir ce que cela cache. Les entreprises veulent en profiter. Les illuminés veulent le détruire...
A vous de faire des choix, de chercher la vérirté, de comprendre...
Signal Station est un thriller ambiance 80s développé par le studio indépendant Cherrypick Games.
Il sortira sur PC, sur Steam, dans le courant de l'année.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Les films incontournables de 2026
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD