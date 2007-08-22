Dernières actus
Signal Station, un thriller en 1...
Damon and Baby, le nouveau jeu s...
WheelMates, un jeu de petites vo...
Lanesplit, un jeu de courses de ...
Publié le Vendredi 30 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Way of the Hunter 2 annoncé
Un chasseur chassant chasser sans son chien...Après le succès énorme du premier opus, THQ Nordic et Nine Rocks Games remettent le couvert et annoncent Way of the Hunter 2, un nouveau jeu de chasse prévu por cette année, sur PC, PS5 et Xbox Series.
Vous allez, accompagné de votre chien de chasse, dégommer tout un tas d'espèces, pour le plaisir de les flinguer, les décaptier et mettre leur tronche sur votre mur.
Des grands caribous aux bisons, en passant par les certfs, les sangliers, les canards, les ours, les dindons, les lapins, et tout un tas d'oiseaux aussi, vous pourrez tout buter en ricanant et en étant bourré.
A essayer obligatoirement, ne serait-ce pour savoir si on peut buter son chien aussi.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Les films incontournables de 2026
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD