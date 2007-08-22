- Way of the Hunter 2 annoncé

Publié le Vendredi 30 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un chasseur chassant chasser sans son chien...

Après le succès énorme du premier opus, THQ Nordic et Nine Rocks Games remettent le couvert et annoncent Way of the Hunter 2, un nouveau jeu de chasse prévu por cette année, sur PC, PS5 et Xbox Series.Vous allez, accompagné de votre chien de chasse, dégommer tout un tas d'espèces, pour le plaisir de les flinguer, les décaptier et mettre leur tronche sur votre mur.Des grands caribous aux bisons, en passant par les certfs, les sangliers, les canards, les ours, les dindons, les lapins, et tout un tas d'oiseaux aussi, vous pourrez tout buter en ricanant et en étant bourré.A essayer obligatoirement, ne serait-ce pour savoir si on peut buter son chien aussi.