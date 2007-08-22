Dernières actus
Publié le Vendredi 30 janvier 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
The Defiant : héros de la 2nde Guerre Mondiale
Un champ de bataille inéditLe studio chinois Hoothanes et le développeur 4Divinity ont annoncé The Defiant, un FPS basé sur les comportements héroïques durant la Seconde Guerre Mondiale. Elle se focalise, par contre, sur les combats en Asie.
Une perspective inédite, qui va dévoiler le destin de soldats et civils chinois durant cette sombre période.
Le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series dans le courant de l'année.
Vous allez vous battre dans les forêts enneigées, dans les rues, dans les bâtiments, dans les bases ennemies... Le jeu sera jouable en solo et en coop.
Il est développé sous Unreal Engine 5 et les premières images sont alléchantes :
