- I Hate This Place est sorti

Publié le Vendredi 30 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ambiance glauque

I Hate This Place est désormais disponible sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'horreur et d'action en 3D isométrique. Il est développé par Broken Mirror Games et édité par Skybound Entertainment.Le jeu vous entraîne dans une ambiance années 80. Elena et son amie ont par mégarde invoqué une puissance surnaturelle, baptisée "L'homme cornu". Elena va alors être plongée dans un monde sombre et violent...Le jeu possède un système d'artisanat poussé. Il faudra récupérer des ressources, fabriquer des objets, améliorer son camp et reconstruire des avant-postes afin d'avoir un endroit où se cacher. Le monde change aussi grâce à la gestion dynamique du cycle jour-nuit. Il faudra profiter du jour pour explorer, récupérer des vivres, fabriquer ce dont le personnage a besoin et se préparer à la menace qui approche.Quand la nuit tombe, c'est là que les cauchemars sortent chasser Elena. L'environnement est plus difficilement praticable à la seule lueur de sa lampe-torche. Parfois, mieux vaut trouver un abri et s'y calfeutrer jusqu'au matin.