Publié le Vendredi 30 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Damon and Baby, le nouveau jeu signé Arc System Works
L'enfant du démonArc System Works a annoncé la sortie de son jeu Damon and Baby le 26 mars prochain sur PS4, PS5 et PC. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure.
L'histoire tourne autour de Damon, un roi démon, lancé dans une quête destiné à briser la malédiction qui le lie à un enfant mystérieux. Ils doivent atteindre le Paradis, en échappant aux hordes des démons qui veulent s'emparer de l'enfant.
Entre Dark Fantasy et Pop Art, le jeu est signé Daisuke Ishiwatari, à qui l'on doit les séries Guilty Gear et Blazblue.
Découvrez le jeu en vidéo :
