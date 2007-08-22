- Norse: Oath of Blood s'offre une vidéo

Publié le Vendredi 30 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Drakkar, noir ?

Norse: Oath of Blood est toujours attendu pour le 17 février sur PC et toujours au printemps pour les versions PS5 et Xbox Series. Il est développé par le studio Artic Hazard et édité par Tripwire.Les développeurs ont dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay.Pour rappel, Norse: Oath of Blood est un jeu tactique au tour par tour qui se déroule dans l'univers des vikings.Vous allez y jouer Gunnar, un jeune viking contraint à l'exil après que son père a été assassiné par Steinarr Lance-Lointaine. Votre village a été réduit en poussière, votre peuple est parti aux quatre vents... l'heure de la vengeance a sonné.