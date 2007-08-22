Dernières actus
Publié le Jeudi 29 janvier 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de février
Pas malComme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.
On vous rappelle que les jeux seront les vôtres à deux conditions : que vous les sélectionniez avant la fin du mois et que vous restiez abonné. Si votre abonnement s'arrête, les jeux ne seront plus jouables. S'ils disparaissent du PlayStation Plus, ils ne le seront plus non plus.
Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre bibliothèque. Ils seront accessibles dès le 3 février :
- Undisputed | PS5
- Subnautica: Below Zero | PS5 , PS4
- Ultros | PS5 , PS4
- Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4
