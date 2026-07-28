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PubliÃ© le Mardi 28 juillet 2026 Ã 11:15:00 par Johanna Goncalves
Birds of War est disponible dÃ¨s maintenant
Un jeu multijoueur des plus fous
Birds of War a plusieurs modes de jeu : Team Deathmatch, Free for All, Infected et Egg Conquest. Mais si vous pensiez ces combats faciles, une difficulté supplémentaire sera de la partie : le chat vocal de proximité est actif constamment alors pour gagner, vous devrez faire attention à rester le plus discret possible. Aucun joueur n’aura d'avantage en faisant des achats en jeu. Les cosmétiques procurables en échange d’argent, ne sont que purement esthétiques.
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