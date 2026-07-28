Birds of War est disponible dÃ¨s maintenant

PubliÃ© le Mardi 28 juillet 2026 Ã 11:15:00 par Johanna Goncalves

Un jeu multijoueur des plus fous

Développé et édité par HexNest Games, Birds of War est un jeu PVP aérien et multijoueur.

Vous jouez un oiseau. Vous participez à des combats aériens basés sur la physique durant lesquels vous devrez affronter 2 autres classes d’oiseaux. Vous pourrez choisir la vôtre parmi 9 d’entre elles incluant entre autres corbeaux, pigeons, chouettes, aigles, etc…. Chaque type d'oiseau se joue différemment et aura ses propres avantages pendant le déroulé de la partie.



Birds of War a plusieurs modes de jeu : Team Deathmatch, Free for All, Infected et Egg Conquest. Mais si vous pensiez ces combats faciles, une difficulté supplémentaire sera de la partie : le chat vocal de proximité est actif constamment alors pour gagner, vous devrez faire attention à rester le plus discret possible. Aucun joueur n’aura d'avantage en faisant des achats en jeu. Les cosmétiques procurables en échange d’argent, ne sont que purement esthétiques.

Ce jeu, complètement délirant est déjà disponible sur Steam au prix de 9,75 €.

Et si vous n’êtes pas encore convaincu, regardez le trailer avec nous !

