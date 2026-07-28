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PubliÃ© le Mardi 28 juillet 2026 Ã 10:30:00 par JÃ©rÃ©mie Shao
Pax Autocratica lance bientÃ´t son accÃ¨s anticipÃ©
Devenir un dictateur ?Développé par le studio Multiverse, Pax Autocratica fera régner l'ordre et la gloire sur PC avec une sortie fixée au 10 août 2026 en accès anticipé sur Steam. Ce titre satirique mélange gestion de colonie dictatoriale et affrontements tactiques en vue à la première personne.
Le joueur incarne les dirigeants d'un régime suprême bien décidé à étendre son empire à travers tout le système Tyris. Pour bâtir des fondations solides, vous pouvez régner par la poigne de fer ou avec une clémence calculée afin de gérer les besoins de la population. Il vous faudra instaurer des lois strictes, diffuser de la propagande officielle et maintenir le contrôle sur un secteur en pleine expansion.
Sur le terrain, le titre bascule dans des combats frénétiques où vous envoyez des soldats conscrits au front pour défendre les intérêts de la colonie. Au cours de ces affrontements, il est possible de capturer des troupes ennemies pour les libérer de leurs chaînes et les réintégrer directement au service du régime.
Vous pouvez en découvrir plus avec la démo disponible sur Steam ou avec le trailer :
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