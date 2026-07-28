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PubliÃ© le Mardi 28 juillet 2026 Ã 11:00:00 par JÃ©rÃ©mie Shao
Wasteland Gunsmith Simulator est maintenant en playtest
Pas de date de sortie communiquÃ©Annoncé sur PC via Steam, Wasteland Gunsmith Simulator vous glisse dans la peau du survivant le plus indispensable des terres désolées : un armurier itinérant. Installé dans un camping-car aménagé en atelier mobile, vous faites du commerce avec des mercenaires, des gangs locaux et des voyageurs solitaires dépendant de votre savoir-faire pour survivre un jour de plus.
À la place de combats stressants, le jeu privilégie une prise en main concrète axée sur la physique et la personnalisation. Vous récoltez des pièces de récupération, débloquez des plans et assemblez des armes entièrement modulaires. Chaque composant modifie la valeur, le poids et les performances du matériel, vous permettant de fabriquer aussi bien des fusils de survie pratiques que des créations junk-punk originales. La restauration exige également de gratter la rouille, de remplacer les percuteurs usés et de repeindre des reliques abîmées pour les remettre en état de marche.
À mesure que votre réputation grandit, vous pilotez votre véhicule à travers des comptoirs commerciaux, des avant-postes de milices et des ruines cachées. L'amélioration de votre atelier avec des outils spécialisés débloque des commandes plus complexes, vous donnant accès à des composants militaires rares et à des clients fortunés. Le titre propose un cycle de jeu sans aucun combat, entièrement axé sur l'artisanat, la négociation et la gestion de vos contrats auprès des différentes factions du désert.
Voici le trailer :
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