Alex et Arty accourent sur Steam pour le 16 septembre

PubliÃ© le Mardi 28 juillet 2026 Ã 10:15:00 par Johanna Goncalves

Un jeu dâ€™actualitÃ©

Développé par RolldBox Games et édité par Jataí Games, Alex & Arty est un jeu d’aventure et d’exploration à la 3e personne.

Dans ce jeu, vous prenez possession d’Alex, parcourant la planète Gladness avec son compagnon Arty, un métamorphe. Explorez ce monde, nettoyez la corruption et restaurez la nature. Découvrez les splendides environnements, camouflés par la pollution. Des paysages volcaniques aux régions océaniques, en passant par les forêts et bien plus, les capacités d’Arty vous seront des plus utiles en avançant dans votre expédition pour, par exemple, atteindre de nouveaux lieux. Rencontrez les Dilimals, des créatures peuplant cette planète. Chacune a sa propre personnalité et ses propres aptitudes, évoluant en fonction de son biome d’habitation. En bref, Alex & Arty se centre sur la protection de la nature, sans violence.

Le jeu sortira sur Steam le 16 septembre prochain. Il sera traduit en anglais, français, catalan, portugais brésilien, allemand et italien.

En attendant, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits.

Et n’hésitez pas à regarder son trailer avec nous !

