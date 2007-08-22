- Lanterns, la nouvelle bande-annonce dévoilée

Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 12:15:00 par Johanna Goncalves

Des nouvelles surprises de la San Diego Comic Con

Réalisé par Chris Mundy et produit par HBO Max et Warner Bros., Lanterns est une série dramatique située dans l’univers de DC.

Dans cette série, on suit 2 policiers intergalactiques, John Stewart, une nouvelle recrue et une légende des Green Lantern, Hal Jordan. Alors qu’ils enquêtent sur Terre à propos d'un meurtre au cœur de l’Amérique, l’origine de celui-ci se révèle bien plus mystérieuse et vaste que ce qu'ils pensaient, jusqu’à avoir des liens avec le cosmos.

À l’occasion de la San Diego Comic Con, la série a eu le droit à son propre panel, réunissant ses acteurs et créateurs. On a pu y voir Kyle Chandler, Aaron Pierre, Garret Dillahunt et Poorna Jagannathan ainsi que les créateurs de la série. Une nouvelle bande-annonce y a aussi été dévoilée.

La saison 1 de Lanterns contiendra 8 épisodes. Le premier sortira le 17 août prochain sur HBO Max.

Vous pouvez regarder la bande-annonce avec nous.

