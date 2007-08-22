Lanterns, la nouvelle bande-annonce dévoilée

Dernières actus

Permafrost et sa nouvelle vidéo...

BOKURA arrive sur Nintendo Switc...

Un nouveau trailer du gameplay d...

Scrooge et son nouveau trailer

City States: Medieval a sortie s...

 

Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 12:15:00 par Johanna Goncalves

 

Lanterns, la nouvelle bande-annonce dévoilée

Des nouvelles surprises de la San Diego Comic Con

Réalisé par Chris Mundy et produit par HBO Max et Warner Bros., Lanterns est une série dramatique située dans l’univers de DC.
 
Dans cette série, on suit 2 policiers intergalactiques, John Stewart, une nouvelle recrue et une légende des Green Lantern, Hal Jordan. Alors qu’ils enquêtent sur Terre à propos d'un meurtre au cœur de l’Amérique, l’origine de celui-ci se révèle bien plus mystérieuse et vaste que ce qu'ils pensaient, jusqu’à avoir des liens avec le cosmos.
 
À l’occasion de la San Diego Comic Con, la série a eu le droit à son propre panel, réunissant ses acteurs et créateurs. On a pu y voir Kyle Chandler, Aaron Pierre, Garret Dillahunt et Poorna Jagannathan ainsi que les créateurs de la série. Une nouvelle bande-annonce y a aussi été dévoilée.
 
La saison 1 de Lanterns contiendra 8 épisodes. Le premier sortira le 17 août prochain sur HBO Max.
 
Vous pouvez regarder la bande-annonce avec nous.
 

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

Articles préférés

- Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive

- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)

- MARVEL Tōkon: Fighting Souls, participez à la bêta

- Cat Mail CO., le courrier retardé de quelques jours

- (TEST) A lost man (PC)

- (TEST) Deer & Boy (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Dernières Vidéos

- S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope arrive le 20 août

- Sunset Summit arrive le 21 août sur Steam

- Lanterns, la nouvelle bande-annonce dévoilée

- Permafrost et sa nouvelle vidéo Deep Dive

- BOKURA arrive sur Nintendo Switch 2

- Un nouveau trailer du gameplay de Mistfall Hunter

- Scrooge et son nouveau trailer

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56651-lanterns-serie-dc-hbo-max-bande-annonce