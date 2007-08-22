- BOKURA arrive sur Nintendo Switch 2

Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 11:45:00 par Johanna Goncalves

Communiquer entre les univers

Développé par le studio japonais tokoronyori et édité par Kodansha, BOKURA est un puzzle game d’aventure en coopération.

Avec votre partenaire de jeu, vous êtes 2 garçons ayant fugué de chez eux. Après vous être évanouis, vous vous retrouvez dans un monde complètement différent. L’un voit de la nature partout autour de lui, l’autre un environnement rempli de machines. À l’aide la fonction GameChat de la console, vous devrez communiquer afin de passer les obstacles et les défis pour retourner dans votre réalité.

Sorti il y a 3 ans sur Steam, il sera disponible le 29 juillet prochain sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez le précommander dès maintenant pour l’obtenir avec 20 % de réduction.

On regarde ce que ça donne ensemble ?

