- Permafrost et sa nouvelle vidéo Deep Dive

Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 12:00:00 par Johanna Goncalves

Pour en connaitre davantage sur le jeu

Développé par SpaceRocket Games et édité par Toplitz Production, Permafrost est un jeu de survie dans un décor apocalyptique gelé.

Les développeurs viennent de dévoiler une nouvelle vidéo pour plonger plus en profondeur dans l’univers du jeu.

Pour rappel dans ce jeu jouable en solitaire ou jusqu’à 4 joueurs, votre ennemi n’est pas des plus ordinaire. Vous devrez survivre au froid glacial de cet endroit, où les villes sont en ruine. Déplacez-vous dans son monde ouvert, découvrez et reconstruisez des refuges, des machines et des technologies pour affronter les faibles températures, préparez vos expéditions en calculant des durées précises et en préparant vos ressources. Dans cet environnement où tout vous paraît vide, vous serez accompagné de votre chien et peut-être de quelques amis pour survivre à la solitude de cette aventure et en découvrir l’histoire.

Dans la nouvelle vidéo Deep dive, on vous explique que vous pourrez aussi faire face à des prédateurs au plus haut de la chaîne alimentaire, mais aussi à des factions humaines et hostiles prêtes à tout pour survivre.

Le jeu aura un stand à la Gamescom à Cologne en Allemagne du 26 au 28 août. Vous l'y retrouverez donc ainsi que les prochains titres du studio : Vikings Dynasty, Wild West Pioneers ainsi qu’un autre pas encore annoncé.

Permafrost sera disponible le 9 octobre en accès anticipé sur PC via Steam, GOG.com et l’Epic Games Store.

En attendant, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits.



Et la vidéo, Deep Dive, complète est juste ci-dessous.

