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Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 11:30:00 par Jérémie Shao
Un nouveau trailer du gameplay de Mistfall Hunter
Le jour fatidique approche à grand pasSkystone Games et le développeur Bellring Games ont dévoilé une nouvelle bande-annonce concernant le gameplay de leurs dernier titre, Mistfall Hunter.
Dans un monde où les dieux sont morts et où la brume toxique Gyldenmist dévore la terre, vous êtes réincarné sous les traits d'un Gyldhunter guidé par une jeune fille nommée Dew. Votre mission consiste à vous aventurer dans un royaume interdit pour récolter le Gyldenblod et réparer la Toile du Destin. Chaque expédition est un pari risqué : fouillez les lieux, affrontez des créatures corrompues ainsi que d'autres joueurs, puis sonnez la cloche pour vous échapper, car la mort vous fera tout perdre.
Le jeu combine des mécaniques d'extraction à haut risque et des combats exigeants :
- Solo ou en escouade : partez en chasse seul ou formez une équipe de trois joueurs pour terrasser des monstruosités imposantes et surclasser les escouades rivales.
- Magie et acier : choisissez parmi six classes distinctes et changez d'arme en plein combat pour vous adapter instantanément aux menaces de la brume.
On vous laisse découvrir le nouveau gameplay trailer :
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