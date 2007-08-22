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Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 10:15:00 par Jérémie Shao
Helix: Descent N Ascent est disponible sur PC et Switch
Que du noir et blancLe studio indépendant belge Badass Mongoose annonce la sortie aujourd'hui de Helix: Descent N Ascent sur PC et Nintendo Switch au prix de $14,99 (avec une réduction de lancement de 10 % durant deux semaines sur Steam). Dépourvue de violence, cette aventure atmosphérique met l'accent sur l'exploration, la résolution d'énigmes et l'expérimentation.
Plongé dans un monde sombre et mystérieux, le joueur doit percer les secrets d'une civilisation oubliée. La progression repose sur la découverte de compétences inédites :
- Système d'association de capacités : combinez vos différents pouvoirs pour interagir avec le décor et résoudre des casse-têtes élaborés.
- Quête d'identité : au cours du périple, la rencontre avec un mystérieux double aux intentions ambiguës alimente une narration axée sur la solitude, la dualité et les relations humaines.
Helix: Descent N Ascent fait le choix d'une narration purement visuelle et sonore, sans aucun dialogue :
- Direction artistique en noir et blanc : des décors vivants en 2D et des tableaux peints façonnent un univers à la fois sombre et poétique.
- Bande-son signée Jim Guthrie : imaginé et conçu autour de la musique de l'artiste Jim Guthrie, le jeu propose une atmosphère sonore fantastique et enveloppante.
On vous laisse découvrir le launch trailer :
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