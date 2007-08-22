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Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 10:00:00 par Johanna Goncalves

 

MARVEL Tōkon: Fighting Souls, les nouveautés à venir

Les annonces de la San Diego Comic Con

Développé par Arc System Works Co. Ltd, à qui l’on doit notamment les jeux Guilty Gear ou Dragon Ball FighterZ et édité par Playstation Publishing, MARVEL Tōkon: Fighting Souls est un jeu de combat.
 
À l’occasion de la San Diego Comic Con, les producteurs ont annoncé des nouveautés concernant le DLC qui arrivera le 6 août prochain sur PS5 et PC.
 
Pour rappel, vous pourrez intégrer 4 personnages à votre équipe pour ensuite participer à des combats contre les héros et super-vilains des différents univers de Marvel. Et tout ça dans des arènes fermées. Parmi les personnages que vous aurez la possibilité de jouer, on retrouve Wolverine, Tornade, Danger, Magik, le Bouffon vert, Magneto, Carnage, le Champion de l’univers et bien d’autres que vous pourrez découvrir en essayant le jeu.
 
Et justement parmi les annonces, certaines concernes des héros qui seront jouables dans le jeu. Le premier personnage additionnel à rejoindre l’univers sera donc Cyclope Phénix, une version d’un des leaders des X-Men issu du comics Avengers vs. X-Men, dans lequel il fait partie des Phoenix Five. Ses capacités seront les puissants Optic Blasts, des aptitudes de combats au corps-à-corps et également la Force Phénix, à laquelle son look pour le jeu rend hommage. On devrait en savoir davantage dans les semaines à venir concernant la manière dont ses capacités seront intégrées au gameplay du jeu. Wolverine, personnage déjà annoncé, aura quant à lui une tenue alternative en collaboration avec Insomniac Games dont le jeu Marvel’s Wolverine sortira sur PS5 le 15 septembre prochain. Ce look intitulé Renaissance guerrière sera à télécharger gratuitement à partir du 1er septembre. Contrairement aux titres précédents d’Arc System Works, celui-ci mettra l’accès sur les costumes alternatif pour permettre aux joueurs de redécouvrir leur personnage préféré d’une autre manière, alors attendez-vous à l’arrivée d’autres tenues alternatives. Enfin, les visiteurs de la Comic-Con ont pû visionné une nouvelle cinématique d’ouverture. Celle-ci s’inspire des génériques des animés du début des années 2000 en y alliant l’ambiance classique des jeux de combats. Elle a été réalisée par le studio d’animation japonais Sanzigen, aussi à l’origine des séquences narratives que vous pourrez retrouver dans le mode Épisode du jeu. La musique quant à elle a été composée par MEG (MEGMETAL), écrite par Kanata Okajima et chantée par 2 rockeuses japonaises : Keiko Terada de SHOW-YA et mayu de NEMOPHILA.
 
N’hésitez pas à regarder avec nous cette cinématique d’ouverture !
 

 

 
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