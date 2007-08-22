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Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 09:30:00 par Johanna Goncalves

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Dispoooositif

 
Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1.  Steam Machine
  2.  Palworld
  3.  Assassin's Creed Black Blag Resynced
  4.  Counter-Strike 2
  5.  Tears of Metal
  6.  DragonSword : Awakening
  7.  MECCHA CHAMELEON
  8.  Battlefield™ 6
  9.  ICARUS
  10.  Ludus Magnatus: Gladiator Manager Simulator
  11.  Path of Exile
  12.  Apex Legends™
  13.  Warframe
  14.  Halo: Campaign Evolved
  15.  Black Desert
  16.  Grim Dawn
  17.  EA SPORTS FC™ 26
  18.  METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1
  19.  Tainted Grail: The Fall of Avalon
  20.  Dead by Daylight

 

 
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