Dernières actus
EA SPORTS FC27 avec des stars du...
Quiet, le premier playtest comme...
Retrouvez EONA à la Gamescom 20...
Akatori, on a enfin les dates de...
Publié le Vendredi 24 juillet 2026 à 11:00:00 par Jérémie Shao
Halo: Campaign Evolved est disponible en accès anticipé
Il faut l'édition PremiumMicrosoft et Halo Studios lancent aujourd'hui l'accès anticipé de Halo: Campaign Evolved pour les détenteurs de l'Édition Premium sur Xbox Series X|S, PC (Steam et application Xbox) ainsi que sur PlayStation 5. La sortie mondiale officielle est fixée au 28 juillet 2026. Le titre sera disponible dès son lancement dans les abonnements Game Pass Ultimate et PC Game Pass, tout en prenant en charge le Xbox Cloud Gaming et la fonctionnalité Xbox Play Anywhere.
Halo: Campaign Evolved propose une refonte fidèle de la campagne du légendaire Halo: Combat Evolved, sublimée par des graphismes haute définition, des cinématiques entièrement retravaillées et des commandes modernisées.
En plus du périple original, cette version propose :
- Une mini campagne inédite : Trois missions jamais vues mettant en scène le Major (Master Chief) et le sergent Johnson.
- Un arsenal et un bestiaire étendus : De nouvelles armes, des véhicules inédits et des ennemis supplémentaires viennent enrichir le gameplay.
- Davantage de Crânes : Ces modificateurs de jeu optionnels offrent de nouveaux défis pour personnaliser ses parties et maximiser la re jouabilité.
L'aventure peut être menée en solo, à deux en écran partagé sur console, ou jusqu'à quatre joueurs en coopération en ligne. Le titre prend pleinement en charge le cross-play et la progression sauvegardée sur l'ensemble des plateformes. Vingt-cinq ans après les premiers pas sur l'Anneau, Halo: Campaign Evolved entend dépoussiérer un classique du jeu vidéo tout en le rendant accessible à une nouvelle génération de joueurs.
Voici la bande-annonce :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- La saison 14 de Diablo IV arrive
- Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive
- GTA VI : les prix qui font mal ?
- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)
- Cat Mail CO., le courrier retardé de quelques jours
Dernières Vidéos
- Halo: Campaign Evolved est disponible en accès anticipé
- EA SPORTS FC27 avec des stars du foot pour l'édition Ultimate
- Quiet, le premier playtest commencera le 3 août
- Retrouvez EONA à la Gamescom 2026
- Akatori, on a enfin les dates de sortie
- FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster arrive sur Switch 2
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD