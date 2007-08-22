- Retrouvez EONA à la Gamescom 2026

Publié le Vendredi 24 juillet 2026 à 10:15:00 par Johanna Goncalves

Essayez la partie de cache-cache qui pourrait s’avérer mortelle

Développé et édité par Super AC, EONA est un jeu d’action-aventure horrifique.

Dans ce jeu, vous êtes une jeune fille liée à une marionnette par une malédiction. Vous pouvez prendre le contrôle de celle-ci lorsque vous en avez besoin, mais votre corps reste vulnérable pendant ce temps-là. Vous devrez infiltrer le château de la fée Mélusine afin de retrouver un artefact pour sauver la vie de votre mère. Mais cela ne sera pas sans difficulté : la fée elle-même est là pour vous en empêcher et elle n’est pas seule, vous devrez aussi échapper à des créatures hostiles. Infiltrez et explorez ce lieu sinistre et, en cas de problème, manipulez les âmes, tout en veillant à toujours garder votre corps, resté vulnérable, dans votre champ de vision.

Vous pourrez essayer la version finale d’EONA et rencontrer ses créateurs lors de la Gamescom 2026, à Cologne, en Allemagne. Du 26 au 30 août, les développeurs, Super AC, y auront un stand dans le Hall 10.1 afin que vous puissiez vous faire votre propre avis sur le jeu. Pour célébrer cette annonce, ils ont aussi publié un nouveau trailer du gameplay.

Le jeu devrait être disponible quelques semaines après cette convention, au troisième trimestre 2026 sur Steam et l'Epic Games Store.

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