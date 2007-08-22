- Deadliest Pigeon arrive sur Steam le 6 août

Publié le Vendredi 24 juillet 2026 à 09:30:00 par Johanna Goncalves

Planquez-vous, ça pourrait être dangereux

Développé par Rusty Rex et édité par Catoptric Games, Deadliest Pigeon est un jeu de tir d’action.

Dans ce jeu basé sur la physique, vous contrôlez un pigeon avec une légère soif de revanche. Tel John Wick, vous détruisez et assassinez tout ce qui a le malheur de croiser votre chemin pour venger le petit poussin. Pour cela, vous pourrez trouver, lors de votre escapade, toute une flopée d’armes en tout genre. Prenez avantage de votre environnement, activez des pièges mortels et des explosifs ; utilisez vos capacités de pigeon pour esquiver le chaos que vous avez vous-même créé, courez, volez ou encore utilisez un grappin, et pensez bien à accomplir vos missions.

Deadliest Pigeon sera disponible le 6 août prochain sur Steam. En attendant, n’hésitez pas à l’ajouter à votre liste de souhaits.

Et venez regarder le trailer de ce jeu des plus loufoques !