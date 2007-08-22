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Publié le Vendredi 24 juillet 2026 à 10:00:00 par Jérémie Shao
Akatori, on a enfin les dates de sortie
Une sortie sur console globaleLe studio Contrast Games annonce la date de lancement officielle d'Akatori, son jeu d'action et de plateforme 2.5D articulé autour d'un système de déplacement fluide et de combats dynamiques. Après le succès de sa démo sur Steam, le titre sera disponible sur PC le 5 août 2026, puis sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S le 12 août 2026. La version Nintendo Switch 2 arrivera quant à elle en 2027.
Le jeu suit l'aventure de Mako, une jeune moine issue du Temple de l'Oiseau de Feu. Accompagnée d'un mystérieux oiseau rouge scellé dans son bâton, elle entreprend un voyage à travers divers royaumes interconnectés afin de les sauver de la Tempête d'Ambre, une force néfaste qui corrompt tout organisme vivant. Le récit mêle narration environnementale et rencontres marquantes autour de thèmes comme l'accomplissement personnel et la résilience.
Au centre du gameplay, le bâton de Mako sert à la fois d'arme, d'outil d'exploration et de clé pour résoudre les mystères du monde :
- Déplacements Kung-Fu : Enchaînez glissades, courses murales et phases de parkour dans des environnements très verticaux.
- Combats aériens et au sol : Combinez des attaques physiques, lancez le bâton comme un projectile et rappelez-le en plein mouvement pour maintenir un rythme fluide.
- Écosystèmes vivants : Les ennemis interagissent entre eux, déclenchent des pièges et réagissent aux dangers du décor, offrant des affrontements dynamiques.
Combinant des personnages en pixel art et des décors stylisés en 3D, Akatori propose une grande variété de biomes inspirés des mythologies asiatiques. L'expérience est ponctuée par une bande-son dédiée à chaque zone et des combats de boss atypiques, incluant des séquences de fuite sous l'eau ou des défis basés sur le rythme.
Voici le release trailer :
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