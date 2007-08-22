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Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 12:30:00 par Jérémie Shao
(TEST) Dimhaven : The Lost Source (PC)
Il faut s'armer de patienceQuand on m'a dit que je devais tacler un jeu d'énigmes et de casse-têtes, je me suis dit : "Il ne doit pas être si compliqué que ça.". Et bah non, je me mettais un doigt dans l'œil car je viens d'entrer dans la cour des grands.
Il faut croire qu'avoir des yeux de chinois est un vrai désavantage pour repérer des petits détails vu le nombre d'entre eux, que j'ai raté.
Patience et sens de l'observation ? Le pire combo me concernant, vraiment. Moi qui aimais bien les jeux d'énigmes, celui là m'en a un peu dégoûté, mais en même temps non, parce que ça m'a poussé à trouver la solution par moi même. (Jusqu'à ce que j'ailles sur youtube pour la chercher)
Si vous aimez les jeux d'énigmes compliqués ou souffrir en admirant de beaux paysages, ce jeu est fait pour vous.
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