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Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 11:00:00 par Jérémie Shao
City States: Medieval a sortie sa 1.0
Essayez la démoLe studio Reverie et l'éditeur indie.io annoncent le lancement officiel de la version 1.0 de City States: Medieval sur PC via Steam et la boutique indie.io au prix de $19,99 (avec une réduction de lancement de 20 %). Après une phase d'accès anticipé fructueuse, ce titre hybride mêlant gestion de cité, grande stratégie et batailles de sièges en temps réel propose également une démo gratuite d'environ 90 minutes pour découvrir le prologue.
Au XIIe siècle, le joueur prend les rênes d'une cité marchande isolée au milieu de puissants royaumes :
- Empire commercial : l'économie repose sur le commerce de marchandises comme la laine, le lin, la soie et les épices à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.
- Défense de la cité : la richesse attirant la convoitise, il faut maîtriser un système de siège en temps réel pour défendre les remparts de sa ville face aux armées ennemies.
Si les héros historiques débloquent le contrôle total d'une cité et de ses armées, la version 1.0 apporte une nouveauté majeure :
- Contrôle des garnisons : n'importe quelle armée peut désormais défendre une ville lors des combats en temps réel, permettant d'affecter des troupes à la garde des colonies éloignées pendant que les héros explorent le monde.
- Gestion des seigneuries : les systèmes d'appel aux armes et de gestion des seigneurs ont été entièrement repensés pour faciliter le déploiement de vos dirigeants au cours de la campagne.
Cette sortie finale s'accompagne d'un didacticiel entièrement refait pour accueillir les nouveaux joueurs, d'une hausse des performances sur la carte du monde, de graphismes améliorés ainsi d'un rééquilibrage complet de la recherche, du commerce et de l'économie générale.
On vous laisse découvrir la bande-annonce :
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