- Scrooge et son nouveau trailer

Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 11:15:00 par Johanna Goncalves

Le personnage de retour au cinéma

Réalisé par Ti West et distribué par Paramount Pictures, Scrooge est un film fantastique basé sur le conte de Charles Dickens, Un chant de Noel.

Scrooge est un vieillard avare et solitaire. Afin de changer son futur, il devra revivre son passé. Le personnage est porté à l’écran par Johny Depp. Vous pourrez aussi y retrouver Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley et bien d’autres.

À l’occasion de la San Diego Comic Con, Johny Depp a surpris les fans durant l’expérience Immersive « EBENEZER’S OFFICE », en revêtais de nouveau les traits de son personnage. Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce a aussi été dévoilée.

Le film sera disponible le 11 novembre au cinéma.

En attendant, on vous laisse découvrir la nouvelle bande-annonce.

