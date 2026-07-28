Le FantÃ´me de lâ€™OpÃ©ra hantera vos cinÃ©mas Ã  partir du 28 octobre

PubliÃ© le Mardi 28 juillet 2026 Ã 10:45:00 par Johanna Goncalves

AprÃ¨s la comÃ©die musicale, la nouvelle arrive sur grand Ã©cran

Réalisé par Alexandre Castagnetti, Le Fantôme de l’Opéra est un film fantastique adapté de la nouvelle de Gaston Leroux.

L’histoire se déroule dans le Paris actuel. On y suit Anastasia, une jeune danseuse venant d’intégrer l'Opéra Garnier. Alors qu’elle répète un opéra maudit que l’on dit écrit par le Fantôme de l’Opéra lui-même, elle rencontre un mystérieux pianiste.

Entre l’approche de la première représentation et l'arrivée d'événements bizarres, elle tombe amoureuse de cet homme.

Ainsi, elle est entraînée dans une histoire entre fantastique et réel, dont les révélations seront des plus troublantes.

On pourra y retrouver Romain Duris, Deva Cassel, Julien de Saint Jean, Laïka Blanc-Francard, Guillaume Diop, Axel Auriant et Dorothée Gilbert.

Une bande-annonce et une affiche sont d’ores et déjà disponibles.

Le film, tourné à l’Opéra de Paris, sortira au cinéma le 28 octobre prochain.

En attendant, on vous conseille vivement de regarder sa bande-annonce !





