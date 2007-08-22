Dodo Duckie sort bientôt sur PS5 et Switch

Publié le Mardi 28 juillet 2026 à 11:30:00 par Jérémie Shao

Il est déjà disponible sur PC et Xbox Series.

Grâce à la casquette magique de Capie le Capybara, Dodo peut modifier la réalité et basculer instantanément entre une vue en 2D de profil et une vue en 3D à la troisième personne. Cette mécanique permet de révéler des passages secrets, des plateformes cachées, et de résoudre des énigmes environnementales. Pour progresser, le volatile peut se dandiner, planer, flotter, patauger, et même utiliser une touche dédiée pour canarder à volonté afin d'effrayer les extraterrestres.



L'aventure mène les joueurs de planète en planète dans des environnements colorés remplis de secrets et de points photo amusante. Au fil du voyage, la poussière d'étoiles récoltée permet d'acheter de nouvelles casquettes auprès de Capie, le commerçant capybara de l'espace.



On vous laisse découvrir le trailer :

Développé par le studio BornMonkie, Dodo Duckie est disponible dès aujourd'hui sur PC et Xbox Series X|S. Le jeu est également annoncé sur PS5 ainsi que sur Nintendo Switch 1 et 2 pour plus tard dans l'année. Dans cette aventure loufoque et touchante, inspirée du conte du Vilain Petit Canard, les joueurs incarnent Dodo, un petit canard déterminé à traverser l'univers pour sauver sa famille de poulets, enlevée par un rayon alien.