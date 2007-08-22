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Publié le Mardi 28 juillet 2026 à 11:30:00 par Jérémie Shao
Dodo Duckie sort bientôt sur PS5 et Switch
Il est déjà disponible sur PC et Xbox Series.Développé par le studio BornMonkie, Dodo Duckie est disponible dès aujourd'hui sur PC et Xbox Series X|S. Le jeu est également annoncé sur PS5 ainsi que sur Nintendo Switch 1 et 2 pour plus tard dans l'année. Dans cette aventure loufoque et touchante, inspirée du conte du Vilain Petit Canard, les joueurs incarnent Dodo, un petit canard déterminé à traverser l'univers pour sauver sa famille de poulets, enlevée par un rayon alien.
L'aventure mène les joueurs de planète en planète dans des environnements colorés remplis de secrets et de points photo amusante. Au fil du voyage, la poussière d'étoiles récoltée permet d'acheter de nouvelles casquettes auprès de Capie, le commerçant capybara de l'espace.
On vous laisse découvrir le trailer :
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