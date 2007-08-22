- Invicible VS dévoile deux nouveaux combattants

Publié le Mercredi 28 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Super patates

Invicible VS se déroule dans l'univers de la série animée Invicible, basée elle-même sur la série de Comics du même nom. La série est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video.Elle raconte l'histoire d'un ado dont le père est le super-héros le plus puissant de la planète. Quand il se met à son tour à développer des pouvoirs, il commence son apprentissage auprès de son papounet chéri.Le jeu est un brin différent : il s'agit d'un jeu de combat jouable en 3 contre 3.On retrouve les héros de la série, et les méchants également : Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot, Monster Girl... sans oublier un tout premier personnage inédit, Ella Mental.Deux nouveaux ont été dévoilés récemment : Anissa et Lucan.Invincible VS sera disponible le 30 avril 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.