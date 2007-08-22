- Hell Express : Un shoot coop dans un univers Anime

PubliÃ© le Mercredi 28 janvier 2026 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini

Chronopostapo

Le studio Full Metal Bagel est un nouveau studio créé par des anciens développeurs ayant oeuvré sur des jeux tels que Honor of Kings, The Last of Us Part II et Assassin's Creed Origins. Il développe actuellement Hell Express, son premier jeu, qui sera édité par Arc Games.Hell Express, c'est un jeu d'extraction se déroulant dans une ambiance post-apo façon anime.Avec une vue en 3D isométrique, le jeu propose à 1 à 4 joueurs d'incarner un membre d'une escouade Hell Express, société de livraison qui livre des colis dans les profondeurs des limbes, là où des monstruosités se cachent par milliers.Au fil de votre progression, vous améliorerez votre personnage et votre véhicule, dasn l'espoir d'aller toujours plus loin, de dénicher toujours plus de trésors... et d'effectuer votre périlleuse livraison.Le jeu est attendu sur PC, dans un premier temps.