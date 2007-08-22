DerniÃ¨res actus
Highguard : un FPS en PvP, gratu...
DRAGON BALL ''AGE 1000'' annoncÃ...
Fighting Force Collection : les ...
Asthenia : un monde Dark Fantasy...
PubliÃ© le Mercredi 28 janvier 2026 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini
Hell Express : Un shoot coop dans un univers Anime
ChronopostapoLe studio Full Metal Bagel est un nouveau studio créé par des anciens développeurs ayant oeuvré sur des jeux tels que Honor of Kings, The Last of Us Part II et Assassin's Creed Origins. Il développe actuellement Hell Express, son premier jeu, qui sera édité par Arc Games.
Hell Express, c'est un jeu d'extraction se déroulant dans une ambiance post-apo façon anime.
Avec une vue en 3D isométrique, le jeu propose à 1 à 4 joueurs d'incarner un membre d'une escouade Hell Express, société de livraison qui livre des colis dans les profondeurs des limbes, là où des monstruosités se cachent par milliers.
Au fil de votre progression, vous améliorerez votre personnage et votre véhicule, dasn l'espoir d'aller toujours plus loin, de dénicher toujours plus de trésors... et d'effectuer votre périlleuse livraison.
Le jeu est attendu sur PC, dans un premier temps.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- (TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, un bon casque gaming sans fil
- Greenland Migration sort mercredi au cinÃ©ma
- Les films incontournables de 2026
- The Drifter : le point'n click en pixel art dÃ©sormais en franÃ§ais
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Killer Inn annoncÃ© pour le 12 fÃ©vrier
- Awaysis, un nouveau Dungeon Brawler
- Project Songbird, un jeu d'horreur narratif
- Invicible VS dÃ©voile deux nouveaux combattants
- Le Metroidvania Nocturnal 2 s'offre une nouvelle dÃ©mo
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD