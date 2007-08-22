DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mardi 27 janvier 2026 Ã 09:45:00 par Cedric Gasperini
Ghost Keeper, le jeu de gestion de fantÃ´mes sort demain
I ain't afraid of no ghostDéveloppé par Quest Craft, le jeu Ghost Keeper s'offre dès demain un lancement en accès anticipé, sur Steam. Bonne nouvelle, une démo est d'ores et déjà téléchargeable gratuitement si vous voulez essayer le jeu avant.
Vous allez y gérer toute une armade de fantômes et de monstres. Votre but est simplement d'effrayer les vivants. Le manoir est votre terrain de jeu et tous les moyens sont bons pour leur foutre la frousse.
Attention toutefois, la Confrérie lutte contre les ectoplasme et c'est votre plus grand ennemi. A vous de prendre les bonnes décisions pour les vaincre.
Le tout se déroule dans une ambiance Victorienne.
