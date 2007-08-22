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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod sort le 28 avril
Accueil glacialNous sommes en 2060. La Terre est devenue inhabitable. L’humanité va s’éteindre. Le seul espoir de survie réside en Perséphone, une planète située aux confins du système solaire, qui semble avoir toutes les caractéristiques pour accueillir les survivants… les humains explorent les confins de l'univers pour trouver une nouvelle planète à coloniser. Vous êtes Ariane Montclair, une astronaute. Votre vaisseau s'est malheureusement écrasé sur la planète Perséphone et votre partenaire, Thomas Cross, est sérieusement blessé... Vous allez devoir explorer les lieux, tenter de survivre face à des paysages hostiles et des phénomènes étranges et surnaturels...
Vous allez jouer les deux protagonistes. Alors qu'Ariane est athlétique et explore des endroits difficiles à atteindre, Thomas, blessé, a un gameplay plus basé sur la réflexion et la résolution d'énigmes. Les deux devront survivre face à l'antagoniste du jeu, le Nemesis, une créature étrange faite d'énergie...
Retrouvez notre preview du jeu.
Et sinon, ma foi, Aphelion est un nouveau jeu signé Don't Nod, le studio français derrière des jeux tels que Remember Me, Life is Strange ou Vampyr, pour ne citer qu'eux. Il sortira le 28 avril prochain sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Les précommandes sont ouvertes.
Une nouvelle vidéo dévoilant le monde de Persephone a été dévoilée.
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