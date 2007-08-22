- Atmosfar : le jeu de survie SF dévoile une vidéo

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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
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Est-ce que j'ai une gueule d'atmosfar ?Atmosfar sortira cette année sur PC, sur Steam, en accès anticipé. Il est annoncé pour ce printemps. Une démo est actuellement téléchargeable.
Le jeu vous envoie sur la planète Tycos, un monde composé d’îles flottantes dans les cieux. A l'aide de votre petit vaisseau, vous allez chercher des artefacts extraterrestres afin d’en récupérer les ressources et les ramener au vaisseau-mère. Vous vous en servirez pour développer votre technologie, gagner de nouvelles capacités, armes et outils...
Vous découvrirez aussi des formes de vie inconnues mystérieuses incluant faune et flore.
Ce vaisseau-mère pourra être amélioré, customisé, agrémenté de meubles, d'endroits cosy... vous pourrez aussi, sur vos petits vaisseaux, modifier l'armement, le moteur, les capacités...
Le jeu sera ouable seul ou en coopération à quatre.
Une nouvelle vidéo a été publiée.
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