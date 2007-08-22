1348 Ex Voto est sorti sur PC et PlayStation 5

Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 10:53:00 par Cedric Gasperini

Coupe au bol

Développé par Sedleo et édité par Dear Villagers en version numérique et Microids en version boîte, 1348 Ex Voto est désormais disponible sur PC et PS5. En version numérique uniquement. La version boîte, PS5 uniquement, sortira début juin.Le jeu est proposé en édition Standard au prix de 24,99 € et en édition Deluxe, incluant un artbook numérique, au prix de 29,99 €.Il s'agit d'un jeu d’action-aventure cinématique en vue extérieure, inspiré par les grands récits médiévaux.C'est en Italie que l'action se déroule. Vous êtes dans la peau d'Aeta, une jeune chevaleresse (les femmes "chevalier", les chevaleresses, étaient rares mais existaient bel et bien à l'époque) dont le but est de sauver son amie Bianca, une roturière qui a été enlevée par des brigands.Le jeu va vous faire parcourir une partie de l'Italie, traverser villes et villages, mais aussi plaines et forêts, pour mener à bien votre quête.Le test est en cours. Attendez-le, peut-être, avant de vous lancer...