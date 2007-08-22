John Carpenter’s Toxic Commando est disponible

Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Massacre total

John Carpenter’s Toxic Commando se déroule dans un futur proche, où une expérience scientifique visant à exploiter le noyau terrestre a foiré. Mais grave. Résultat, le Sludge God s'est réveillé et a ravagé la planète. Le sol s'est transformé en pâte visqueuse noire et les humants sont devenus des morts-vivants.Pour lutter contre ce fléau, on envoie une équipe faire le ménage : le Toxic Commando.Ça va s'avérer un peu plus problématique que prévu...Vous êtes un membre de ce commando. Jusqu'à 4 joueurs vont faire équipe pour combattre le Sludge God et sa horde de zombies. Choisissez votre classe et votre style de jeu, prenez votre voiture préférée et sauvez la planète à l'aide de vos armes, de vos pouvoirs spéciaux et de vos katanas.John Carpenter’s Toxic Commando est désormais disponible sur PS5, Xbox Series XIS et PC. Il est signé Saber Interactive et Focus Entertainment.