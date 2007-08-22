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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Collector's Cove est sorti
Un monstre à binerCollector's Cove est désormais disponible. Le jeu vient de sortir sur PC, sur Steam, mais aussi sur Nintendo Switch et PS5. Il est proposé à 19,99 €.
Il s'agit d'un jeu de jardinage sur un bâteau, tiré par un monstre gentil.
Développé par le studio indépendant allemand VoodooDuck, Collector's Cove va vous faire traverser les océans, découvrir de nouvelles îles, y trouver de nouvelles plantes pour ramener sur votre bateau, mais aussi pêcher des poissons. Sur votre navire, vous planterez des arbres, des légumes, des fruits...
Vous pourrez aussi recycler des matériaux pour fabriquer des objets et améliorer votre quotidien.
Une bande-annonce de lancement a été mise en ligne :
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