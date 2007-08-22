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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Defender of the Crown: The Legend Returns annoncé
Chouette !Jeu culte, précurseur des jeux de stratégie au tour par tour, sorti en 1986, Defender of the Crown revient sur le devant de la scène avec Defender of the Crown: The Legend Returns.
Développé et édité par Nordcurrent, le jeu sortira sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un remaster du jeu original. Vous pourrez d'ailleurs chosiir de jouer en mode Retro, classique ou Royaume. Le mode Retro est fidèle au jeu d'origine. Le mode classique propose de nouveaux graphismes et des mécaniques de jeu modernisées. Enfin, le mode Royaume est une sorte de mode roguelite qui se joue avec des dés et des cartes.
Dans l'Angleterre médiévale, le Roi est mort. Plusieurs prétendants au trône s'affrontent, s'allient, se trahissent... Vous pourrez assiéger des châteaux forts, organiser des tournois... le but est de monter sur le trône en conquérant province après province...
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