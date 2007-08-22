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Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
The Dark West : le western Dark Fantasy en démo et en vidéo
Très intéressantThe Dark West s'est offert une démo, à télécharger gratuitement sur PC, sur Steam. Une nouvelle vidéo accompagne cette sortie et nous vous la dévoilons ci-dessous.
Le jeu n'a toujours pas de date de sortie mais devrait débarquer cette année.
Pour rappel, il s'agit d'un un Action-RPG qui se déroule dans un univers mâtiné de Western et de Dark Fantasy, où les enfers se sont déchaînés. Le soleil ne se lève plus depuis longtemps sur le monde. A vous de le faire revenir en flinguant tout ce qui bouge. Vous allez explorer des villes fantômes, des ruines et même des mines. Des tas de monstres et autres entités infernales se jetteront sur vous pour vous faire la peau. Heureusement, vous avez votre colt. Et quelques notions de magie.
Des cartes de Poker permettront aussi de vous adjoindre des bonus spéciaux.
Le jeu est développé par Black Hand.
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