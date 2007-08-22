Crimson Moon : un nouveau RPG violent

Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Rivières pourpres

Développé par ProbablyMonsters, le jeu Crimson Moon est un RPG dont la sortie a été annoncée pour septembre prochain. Le titre sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Dans une ambiance Haute Renaissance et Art Gothique, vous allez tenter de reprendre la ville déchue de Gildernarch. Vous êtes un néphilim, mi-homme mi-ange, créé pour défendre l'humanité contre les enfers.Vous allez mettre à leur disposition vos armes et vous pouvoirs.Il vous faudra affronter des hordes de démons, de morts-vivants, de vampires et autres monstres jusqu'à aller affronter le Dieu des Morts.Présenté comme un jeu ultraviolent et gore, Crimson Moon est jouable en coop, à deux.Il est à découvrir dans une nouvelle vidéo :