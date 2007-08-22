Dernières actus
Witchspire : le jeu de sorcière...
Captain Tsubasa 2 : le jeu Olive...
Stupid Never Dies, un nouveau je...
DayZ annoncé sur Nintendo Switc...
Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Crimson Moon : un nouveau RPG violent
Rivières pourpresDéveloppé par ProbablyMonsters, le jeu Crimson Moon est un RPG dont la sortie a été annoncée pour septembre prochain. Le titre sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Dans une ambiance Haute Renaissance et Art Gothique, vous allez tenter de reprendre la ville déchue de Gildernarch. Vous êtes un néphilim, mi-homme mi-ange, créé pour défendre l'humanité contre les enfers.
Vous allez mettre à leur disposition vos armes et vous pouvoirs.
Il vous faudra affronter des hordes de démons, de morts-vivants, de vampires et autres monstres jusqu'à aller affronter le Dieu des Morts.
Présenté comme un jeu ultraviolent et gore, Crimson Moon est jouable en coop, à deux.
Il est à découvrir dans une nouvelle vidéo :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Retrospace, un FPS d'horreur disco-punk
- The Drifter annoncé sur Nintendo Switch pour le 22 juin
- SpaceCraft est enfin sorti en accès anticipé
- DDoD : un roguelite post-apocalyptique
- Heart of the Beast : Brad Pitt et son chien
- Dog Man revient en jeu vidéo avec Dog Man: Bark in Action !
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD