Stupid Never Dies, un nouveau jeu d'action zombiesque

Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

La mort vous va si bien

Action RPG développé par GPTrack50, un nouveau studio composé de développeurs vétérans ayant notamment travaillé sur Devil May Cry, Dragon's Dogma ou Resident Evil, le jeu Stupid Never Dies sortira à la fin de l'année sur PC et PS5.Vous allez incarner Davy, un zombie en Streetwear, qui s'aventure dans un monde peuplé de monstres, de loups-garous, de squelettes, d'hommes-lézards, dans un monde dévasté après l'apocalypse.Il veut aller sauver sa fiancée, Julia, une humaine qui est morte de froid dans un congélateur. Son but est de la ramener à la vie...Il se lance dans une quête incensée, après avoir consommé un aliment bizarre qui lui confère des pouvoirs.Le jeu, complètement délirant, se dévoile dans une bande-annonce :