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Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Captain Tsubasa 2 : le jeu Olive et Tom se dévoile à nouveau
Ils sont toujours en formeSérie phare de la fin des années 80, Olive et Tom s'intitule Captain Tsubasa en version originale. Et personne n'a oublié cette série, toujours populaire au point d'être adaptée en jeu vidéo. Après un premier jeu qui a remporté un bon petit succès, une suite arrive le 28 août 2026. Le jeu est annoncé sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est signé Bandai Namco.
Captain Tsubasa 2 : World Fighters proposera 22 équipes nationales, plus de 110 personnages jouables et plus de 150 techniques spéciales animées. Le jeu fera aussi la part belle avec l'extra-sportif, puisqu'il s'agira de se forger de nouvelles amitiés, défaire de nouveaux rivaux et mener son équipe à la victoire.
Le jeu se focalise sur Tsubasa Ozora et son équipe lors du Championnat Asiatique Jeunesse avant d’accéder au très disputé Championnat du monde junior.
De nouveaux systèmes de jeu sont prévus.
Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne. Elle met l'accent sur l'équipe nationale du Japon et sa montée en puissance au fil des matchs, à se préparer pour le Championnat du monde Junior.
D'autres équipes nationales sont aussi présentées dans cette nouvelle vidéo.
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