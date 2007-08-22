Nekome: Nazi Hunter, un nouveau jeu d'action

Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Avec des nazis

Vano Nastasu est un jeune Rom dont la famille a été assassinée par des soldats nazis. Alors qu'il pourrait décider de passer l'éponge et de retourner à la chasse aux hérissons, Vano décide plutôt de se venger.Vous allez incarner, en vue extérieure, Vano, lancé dans sa quête de vengeance.Inspiré des films de série B, où le héros enchaîne les meurtres sans sourciller, Nekome: Nazi Hunter est un mélange d'action et d'infiltration. Il faudra bien gérer sa progression : trop lente et vous risquez de voir des renforts débarquer. Trop bruyante et les patrouilles s'intensifieront...A vous de tuer les nazis, un par un, en leur tendant des pièges, en leur exécutant silencieusement, et en utilisant tout ce qui peut être utile pour tuer un homme.Développé par ProbablyMonsters, le jeu est attendu début 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.