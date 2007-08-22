(TEST) Dead As Disco (PC)

Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

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Théo a récemment compris que le couple, c'est aussi une question de compromis. Par exemple, quand il oblige sa moitié à jouer toute une journée à Magic, sous prétexte qu'il a une extension à tester, il doit en retour lui faire plaisir, en acceptant une activité qu'elle propose.Et la copine de Théo, ce qu'elle aime, c'est danser.Sauf que Théo danse comme une... euh... quel serait le mot le plus adéquat pour qualifier ses gesticulations épileptiques que son corps fait au rythme d'on ne sait quoi, mais certainement pas de la musique ?Théo danse comme... une merde. Voilà, c'est dit.On lui a donc donné à tester un jeu de rythme. Ne serait-ce que pour qu'il comprenne ce que signifie ce mot.Le seul souci, c'est que c'est aussi un jeu de combat. Alors la prochaine fois que sa copine l'emmène en boîte, elle ferait quand même bien de se méfier...