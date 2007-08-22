Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour mai

Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

C'est du sérieux

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– 20 mai - XBOX Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur Cloud, Console et PC My Friend Peppa Pig – 20 mai - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Console et PC

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- 2 juin - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC Jurassic World Evolution 3 - 2 juin - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :