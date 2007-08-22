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Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour mai
C'est du sérieuxLe catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.
Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :
Semaine du 18 mai :
- Forza Horizon 6 – 19 mai - Disponible dès le jour de sortie dans XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC
- Dead Static Drive – 20 mai - XBOX Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur Cloud, Console et PC
- My Friend Peppa Pig – 20 mai - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Console et PC
- Pigeon Simulator – 20 mai - XBOX Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC
- Remnant II – 20 mai - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Console et PC
- Winter Burrow – 20 mai - XBOX Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur Cloud, Console et PC
- Luna Abyss – 21 mai - Disponible dès le jour de sortie dans le XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC
- Escape Simulator – 26 mai - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC
- Echo Generation 2 – 27 mai - Disponible dès le jour de sortie dans le XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC
- The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition – 27 mai - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC
- Crashout Crew – 28 mai - Disponible dès le jour de sortie dans le XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC
- Kabuto Park – 28 mai - Disponible dès le jour de sortie dans le XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC
- Final Fantasy VI - 2 juin - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC
- Jurassic World Evolution 3 - 2 juin - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC
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