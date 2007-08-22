- Kusan : City of Wolves annoncé pour le 30 juillet 2026

Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ultraviolence

Roman graphique et jeu d'action en vue de dessus, Kusan : City of Wolves sortira en version numérique sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 30 juillet 2026. Des versions physiques sont prévues pour PS5 et Nintendo Switch.Dans le jeu, vous allez découvrir l'histoire de Jin, ancien soldat devenu mercenaire, chargé de protéger une cargaison dangereuse dans la ville de Kusan. Et cette cargaison précieuse n'est autre qu'une jeune fille dotée d'une arme atomique.54 niveaux vous attendent, avec des combats à tire-larigot, en progressant d'arène en arène. Des boss seront aussi de la partie, chacun avec ses propres caractéristiques et ses coups spéciaux auxquels il faudra s'adapter.Enfin, le jeu proposera une ambiance néo-noir, avec des graphismes en pixel art.A découvrir dans une nouvelle vidéo :