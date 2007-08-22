Dernières actus
BloomKeeper, un jeu de Pouics fr...
Darksiders Warmastered Edition e...
Farming Simulator 26 est disponi...
The Adventures of Elliot: The Mi...
Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Kusan : City of Wolves annoncé pour le 30 juillet 2026
UltraviolenceRoman graphique et jeu d'action en vue de dessus, Kusan : City of Wolves sortira en version numérique sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 30 juillet 2026. Des versions physiques sont prévues pour PS5 et Nintendo Switch.
Dans le jeu, vous allez découvrir l'histoire de Jin, ancien soldat devenu mercenaire, chargé de protéger une cargaison dangereuse dans la ville de Kusan. Et cette cargaison précieuse n'est autre qu'une jeune fille dotée d'une arme atomique.
54 niveaux vous attendent, avec des combats à tire-larigot, en progressant d'arène en arène. Des boss seront aussi de la partie, chacun avec ses propres caractéristiques et ses coups spéciaux auxquels il faudra s'adapter.
Enfin, le jeu proposera une ambiance néo-noir, avec des graphismes en pixel art.
A découvrir dans une nouvelle vidéo :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
Dernières Vidéos
- World of Tanks: HEAT sort le 26 mai
- Code Exit : horreur SF en coop
- Kusan : City of Wolves annoncé pour le 30 juillet 2026
- BloomKeeper, un jeu de Pouics français
- Darksiders Warmastered Edition est sorti sur PS5 et Xbox Series
- Farming Simulator 26 est disponible sur Nintendo Switch et mobile
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD