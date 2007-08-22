- Farming Simulator 26 est disponible sur Nintendo Switch et mobile

Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Toujours de boue

Un nouvel opus de Farming Simulator vient de sortir sur Nintendo Switch et sur mobiles. Toujours signé Giants Software, Farming Simulator 26 vous plonge une nouvelle fois dans la vie d'un agriculteur et éleveur.Au menu, ce sont quelques 15 types de cultures qui vous attendent, et plus de 120 machines réelles de fabricants renommés tels que Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra...De nouvelles chaînes de production ont été ajoutées, des poids-lourds pour transporter et livrer les marchandises...Le jeu vous propose des environnements européens ou américains.Enfin, des défis hebdomadaires ou saisonniers viendront rythmer les parties.