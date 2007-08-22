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PubliÃ© le Mardi 19 mai 2026 Ã 11:15:00 par Cedric Gasperini
Roomballs : le Rocket League avec des aspirateurs arrive prochainement
Alice, Ã§a glisseRoomballs est un jeu signé Ultraton Studios, un studio de développement uruguayen. Il sortira prochainement en accès anticipé. Les développeurs viennent d'annoncer que leur jeu débarquera dès le début de l'été.
Pour rappel, il s'agit d'un jeu de air-hockey en vue extérieure, mâtiné de jeu de foot, dans lequel les joueurs dirigent... un aspirateur. Un "Roomba"... d'où le nom du jeu...
Une sorte de Rocket League avec des aspirateurs, donc...
Ceux-ci sont accessoirisables, avec tout un tas d'options. Le jeu proposera différents modes de jeux, différentes arènes, des compétitions en ligne... et surtout, il est jouable jusqu'à 8 en multijoueur.
Le jeu sortira sur PC, sur Steam.
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