Dernières actus
Summer House est sorti sur PS5, ...
The Punisher : One Last Kill, la...
Unbox the Room, un jeu de rangem...
The Adventures of Sir Kicksalot,...
Publié le Mardi 19 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Dreadmoor le jeu de pêche horrifique est en Playtest gratuit
Alors, on dit un ou une tentacule ?Demandez l'accès en Playtest (c'est gratuit) de Dreadmoor. C'est disponible sur PC, sur Steam. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de pêche en vue subjective se déroulant dans un univers inspiré par Lovecraft.
Autrement dit, vous n'allez pas taquiner de la dorade ou de la sardine, mais du gros monstre tentaculaire avec plein de dents.
Le jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique, alors que les terres submergées abritent des monstruosités...
Au fil de vos pêches, vous pourrez vendre vos poissons, si on peut les appeler comme ça, et améliorer votre embarcation, votre équipement...
Il y a aussi une part d'exploration et de combat.
Des dizaines d'espèces rares et dangereuses sont à pêcher. Vous devrez aussi fouiller les épaves, les grottes, des bâtiments en ruine pour espérer trouver de nouveaux objets ou des plans de fabrication...
Dreadmoor sortira à la fin de l'année sur PC, sur Steam. Il est développé par Dream Dock et édité par Digital Vortex Entertainment.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
Dernières Vidéos
- Roomballs : le Rocket League avec des aspirateurs arrive prochainement
- Thrifty Business : le jeu de friperie est sorti
- Desolus, un jeu de puzzles gothique et artistique
- Corsairs - La Bataille des Caraïbes est sorti
- Garden and a Goat : collectionnez les animaux
- Echoes of Mystralia se met au français
- Dreadmoor le jeu de pêche horrifique est en Playtest gratuit
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD