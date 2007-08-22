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Publié le Mardi 19 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Summer House est sorti sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
BTP tranquilleDisponible depuis deux ans sur PC, ayant d'ailleurs reçu un très bon accueil, le jeu Summer House vient de sortir sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.
Il s'agit d'un jeu de détente, dans lequel vous allez construire des maisons. De petites maisonnettes, en pixel art, dans des décors variés : mer, ville, montagne...
Il n'y a pas de victoire ou de défaite, pas de challenge particulier, si ce n'est celui de laisser libre cours à votre imagination.
Un petit jeu cosy, vendu moins de 5 €, développé par Friedemann et édité par Future Friends Games.
Des fois, comme dirait Baloo, il en faut peu pour être heureux.
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