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Publié le Mardi 19 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Echoes of Mystralia se met au français
Un jeu à essayerEchoes of Mystralia est un action-RPG développé par Borealys Games. Mâtiné de roguelite, le jeu vous met dans la peau de Mazarim, un veilleur qui doit protéger le cycle des souvenirs.
Un monde prisonnier des horreurs de son passé, Mustralia, où errent les âmes perdues. Il va falloir sauver la mémoire du Monde avant qu'elle ne disparaisse à jamais dans la Faille.
Vous devrez faire évoluer votre personnage, choisir ses pouvoirs, ses avantages, ses capacités, selon un arbre de compétences élaboré et très varié.
Le jeu vient d'ajouter le français à sa liste de langages. Une démo est d'ailleurs disponible pour tester le jeu.
Il sortira cette année, sur PC, sur Steam.
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